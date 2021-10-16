В США заявили, что вакцинация снижает риск летального исхода из-за COVID-19 в 11 раз

Риск летального исхода от COVID-19 у тех людей, которые не делали прививку, в 11 раз выше, чем у вакцинированных. Об этом сообщили федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США.

Также приведена статистика за прошедший август. Согласно данным, невакцинированные жители США в 11,3 раза чаще умирали от коронавируса, в отличие от тех, кто поставил оба компонента вакцины. Сообщается, что риск заражения был в среднем в 6,1 раза больше у тех, кто не привился, передает ТАСС.

«Вакцинация от COVID-19 снижает вероятность заражения и помогает легче перенести заболевания в случае, если заражение все же произошло. Поскольку вакцины не обладают 100-й эффективностью против заражения, некоторые привитые все равно имеют риск заразиться», - говорится в сообщении.

Ранее в США заявили, что мутации COVID-19 направлены на быстрое заражение людей по воздуху. Кроме этого, американский иммунолог рассказал, что третья доза вакцин от COVID-19 повышает их эффективность в десятки раз.