Иммунолог США заявил, что третья доза вакцин от COVID-19 повышает их эффективность в десятки раз

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, выступая на конгрессе научных медицинских работников во Флоренции заявил, что после третьей дозы вакцины от коронавируса защитные барьеры организма повышаются в десятки раз перед почти всеми вариантами инфекции.

«Через 15 дней после введения третьей дозы американской Moderna повышаются защитные барьеры: в 23 раза против первой мутации оригинального штамма, в 32 раза против южноафриканской вариации и в 44 раза против бразильского варианта», - цитирует агентство ANSA медицинского специалиста.

Специалист также добавил, что схожие данные имеются и по вакцине американо-германского консорциума Pfizer - BioNTech. При введении ее бустерной дозы антител тел значительно повышается как у возрастных пациентов, так и у молодых людей.

Фаучи констатировал, что в случае большей заразности дельта-штамма и более высокой вирусной нагрузке эффективность действия вакцины на организм снижается. 26-й Национальный конгресс сообщества общей научной медицины (Fadoi) проходит во Флоренции.

Как было отмечено, в Италии третью дозу вакцины вводят только пациентам с серьезными патологиями, а также самым пожилым людям и постояльцам домов престарелых. Число полностью иммунизированных граждан в стране приближается к 80% населения в возрасте старше 12 лет.