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В США заявили, что мутации COVID-19 направлены на быстрое заражение людей по воздуху

Кира Тило
00:48 03.10.2021
Вирус COVID-19 эволюционирует для лучшей передачи воздушно-капельным путем.
В США заявили, что мутации COVID-19 направлены на быстрое заражение людей по воздуху
© Фото: NIAID-RML Keystone Press Agency Globallookpress
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COVID-19 мутирует, чтобы быстрее передаваться воздушно-капельным путем. Об этом заявили ученые в рамках исследования Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США. Ученые сравнили штаммы «Дельта» и «Альфа» с более ранними мутациями и выяснили, что вирус способен эволюционировать для лучшего распространения по воздуху. 

«Штамм „Альфа“ оказался в два раза более распространенным, чем исходный вирус, а штамм „Дельта“ имеет мутации, которые еще больше увеличивают его заразность. Эксперты предполагают, что по мере того, как вирус продолжает меняться, новые штаммы могут оказаться еще более передающимися», - передает газета The New York Times.

По словам ученых, капли, через которые передается вирус, становятся опасными для здоровья, так как оседают в легких. Чтобы сравнить капли и их размеры у разных мутаций вируса, один из экспертов попросил участников эксперимента читать алфавит или громко петь «С Днем рождения». 

«Команда попросила участников с легкими или бессимптомными инфекциями читать алфавит или громко петь. У людей, инфицированных альфа-штаммом, в носу и горле было большое количество вируса, намного больше, чем у инфицированных уханьским вирусом», - сообщает издание. 

Ученые пришли к выводу, что заболевшие могут как передать вирус, так и не быть переносчиком в принципе. То, насколько зараженные передают коронавирус, зависит от его места в дыхательных путях, от природы слизистой и от того, с какими микробами он может столкнуться.

Ранее премьер-министр РФ оценил сложившуюся ситуацию с коронавирусом в стране. Он считает ее «напряженной», поскольку каждый день сообщается о более 20 000 случаев заражения. Также он отметил, что число госпитализированных с COVID-19 выросло на 25%.

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