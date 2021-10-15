Центр Гамалеи подал документы на постоянную регистрацию «Спутника V»

В настоящее время уже поданы и рассматриваются документы, необходимые для постоянной регистрации «Спутника V». Об этом сообщил директор НИЦ имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Специалист отметил, что пострегистрационные исследования препарата против коронавирусной инфекции уже завершены. Соответствующую информацию передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что правительство Российской Федерации рассматривает вопрос о возможной поставке вакцины «Спутник V» для сотрудников пожарных служб стран Центральноамериканского парламента. Ранее от России уже было направлено десять тысяч тестов на COVID-19.