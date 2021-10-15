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В Калифорнийском медцентре отказались сообщить, есть ли угроза жизни Клинтона

Кира Тило
05:49 15.10.2021
Также представитель клиники подтвердил информацию о госпитализации экс-президента США.
В Калифорнийском медцентре отказались сообщить, есть ли угроза жизни Клинтона
© Фото: Democratic National Convention V Keystone Press Agency Globallookpress
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Медицинский центр Ирвина в Калифорнийском университете, в котором находится экс-президент США Билл Клинтон, подтвердил информацию о его госпитализации. При этом помощник директора по СМИ и связям с общественностью Джон Мюррей отказался сообщить, есть ли угроза жизни Клинтона.

«Да, он находится в нашем учреждении, в нашем медицинском центре. Я думаю, вам необходимо обратиться к Секретной службе. Мне это (есть ли угроза жизни Клинтона - прим ред.) неизвестно. Мой ответ нельзя рассматривать как подтверждение или опровержение», - цитирует его слова РИА Новости.

Экс-президента США госпитализировали, по данным СМИ, с заражением крови. Пресс-секретарь Клинтона Анхель Урена сообщил, что инфекция не связана с коронавирусом.

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