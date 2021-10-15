Подозреваемые в оккультном убийстве под Рязанью отрицают свою вину

Арестованные в Рязанской области по подозрению в совершении оккультного убийства подростка граждане отказались признавать себя виновными. Об этом сообщили в региональном отделении Следственного комитета России.

Правоохранительными органами назначены психолого-психиатрические экспертизы в отношении подозреваемых мужчины и женщины. Для них была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Также проводятся следственные мероприятия для установления всех обстоятельств случившегося.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции задержали бывшего отчима убитого 15-летнего юноши вместе со знакомой в качестве подозреваемых в совершении преступления. В машине задержанных были найдены следы крови. Во время допросов было выяснено, что мужчина с женщиной собирались использовать подростка для проведения «ритуала».