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МВД раскрыло подробности оккультного убийства подростка под Рязанью

Алексей Курильченко
15:42 14.10.2021
В рамках расследования был задержан бывший отчим убитого подростка и некая женщина.
МВД раскрыло подробности оккультного убийства подростка под Рязанью
© Фото: СК РФ
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Полиция раскрыла подробности оккультного убийства в Рязанской области. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, в ходе расследования были задержаны мужчина - бывший отчим убитого подростка - и женщина. В ходе расследования в доме, где жил погибший, и в машине подозреваемых обнаружили следы крови.

«По месту жительства несовершеннолетнего оперативники обнаружили следы крови. Были все основания предполагать, что в отношении подростка совершено преступление. По предварительным данным, в жилище несовершеннолетнего подозреваемые нанесли ему несколько ударов ножом, от которых он скончался. Затем они вывезли тело в лесополосу на территории Рязанского района и бросили в заброшенный колодец, где его и обнаружили полицейские», - сообщила Волк.

О пропаже 15-летнего подростка сообщила его мать 9 октября. По версии следователей, смерть могла быть причинена подозреваемыми в связи с совершением ими действий обрядово-культового характера.

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