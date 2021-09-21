Хуснуллин назвал срок подготовки концепции перестройки российского ЖКХ

Российскому ЖКХ требуется перестройка, концепцию которой разработают до конца текущего года, а утвердят в первом квартале следующего. Об этом рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в беседе с РИА Новостями.

«В ЖКХ накопился большой клубок проблем, который надо решать. Сейчас мы на это обратили особое внимание именно в рамках стратегии развития стройотрасли и сферы ЖКХ. Мы хотим до конца года для себя определиться с предлагаемыми мерами, определиться с источниками финансирования, пройти согласование со всеми заинтересованными министерствами и ведомствами и не позже первого квартала 2022 года стратегию утвердить», – рассказал политик.

По его словам, при реформировании сферы жилищно-коммунального хозяйства и строительной отрасли необходимо решить целый ряд вопросов. Важнейшим из них, отметил вице-премьер, является выработка новых подходов к расселению аварийного жилья. Также необходимо решить вопрос с подключением новостроек к изношенной инженерной инфраструктуре, подчеркнул Хуснуллин.

Вице-премьер признался, что обеспокоен финансовым состоянием организаций ЖКХ. Кроме того, он обратил внимание на тот факт, что в России до сих пор законодательно не урегулированы вопросы управления апартаментами и централизованно построенными малоэтажными коттеджными поселками.