Врач назвал возможные проблемы со здоровьем из-за отопления

Начало отопительного сезона негативно сказывается на показателях относительной влажности воздуха в квартирах, в результате у людей может развиваться сухость кожи и слизистых и возникать кровотечения из носа. Об этом рассказал врач-офтальмолог Сергей Хомяков.

Как подчеркнул специалист в беседе с РИА Новости, после включения отопления влажность воздуха в квартире падает до 10-20%, тогда как для нормального самочувствия необходимы 45-60%. Сухой воздух отрицательно влияет на состояние слизистых, в том числе появляется синдром сухого глаза. В этом случае слезная пленка, покрывающая глазную поверхность, становится нестабильной, в результате легко разрушается.

«Глаз краснеет, возникает ощущение инородного тела в глазу, боль и резь при моргании, ощущение царапания глаза веком, корочки и "слипшиеся глаза" по утрам», - перечислил признаки синдрома сухого глаза доктор.

Похожее состояние может возникать и на слизистой оболочке носа, поэтому там формируются корки в носу, что приводит к затруднению дыхания и кровотечениям.

Чтобы избежать сухости слизистых оболочек, необходимо в первую очередь нормализовать микроклимат в помещении: наиболее комфортными для здоровья являются температура 21 градус выше нуля и относительная влажность более 50%, резюмировал доктор.