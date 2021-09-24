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Врач назвал возможные проблемы со здоровьем из-за отопления

Светлана Иванова
16:48 24.09.2021
Сухой воздух негативно сказывается на состоянии кожи и слизистых, отметил доктор.
Врач назвал возможные проблемы со здоровьем из-за отопления
© Фото: Мария Девахина, РИА Новости
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Начало отопительного сезона негативно сказывается на показателях относительной влажности воздуха в квартирах, в результате у людей может развиваться сухость кожи и слизистых и возникать кровотечения из носа. Об этом рассказал врач-офтальмолог Сергей Хомяков.

Как подчеркнул специалист в беседе с РИА Новости, после включения отопления влажность воздуха в квартире падает до 10-20%, тогда как для нормального самочувствия необходимы 45-60%. Сухой воздух отрицательно влияет на состояние слизистых, в том числе появляется синдром сухого глаза. В этом случае слезная пленка, покрывающая глазную поверхность, становится нестабильной, в результате легко разрушается.

«Глаз краснеет, возникает ощущение инородного тела в глазу, боль и резь при моргании, ощущение царапания глаза веком, корочки и "слипшиеся глаза" по утрам», - перечислил признаки синдрома сухого глаза доктор.

Похожее состояние может возникать и на слизистой оболочке носа, поэтому там формируются корки в носу, что приводит к затруднению дыхания и кровотечениям.

Чтобы избежать сухости слизистых оболочек, необходимо в первую очередь нормализовать микроклимат в помещении: наиболее комфортными для здоровья являются температура 21 градус выше нуля и относительная влажность более 50%, резюмировал доктор.

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