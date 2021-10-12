Ревакцинацию от COVID-19 повторно прошли почти два миллиона россиян

Почти два миллиона человек в России вакцинировались от новой коронавирусной инфекции повторно. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

«И 4,5 миллиона человек получили вакцину "Спутник Лайт". Она доступна сегодня в регионах», - заявил министр в ходе заседания президиума Координационного совета при правительстве России по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Врач и популярный телеведущий Александр Мясников объяснил, почему вакцинированные от коронавирусной инфекции пациенты иногда оказываются в реанимационных палатах. Это происходит крайне редко, отметил доктор, в каждом случае необходимо разбираться отдельно.