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Ревакцинацию от COVID-19 повторно прошли почти два миллиона россиян

Алена Миронова
13:52 12.10.2021
Глава Минздрава России Михаил Мурашко отметил, что также 4,5 миллиона человек получили вакцину «Спутник Лайт» - она доступна сегодня в регионах.
Ревакцинацию от COVID-19 повторно прошли почти два миллиона россиян
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
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Почти два миллиона человек в России вакцинировались от новой коронавирусной инфекции повторно. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

«И 4,5 миллиона человек получили вакцину "Спутник Лайт". Она доступна сегодня в регионах», - заявил министр в ходе заседания президиума Координационного совета при правительстве России по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Врач и популярный телеведущий Александр Мясников объяснил, почему вакцинированные от коронавирусной инфекции пациенты иногда оказываются в реанимационных палатах. Это происходит крайне редко, отметил доктор, в каждом случае необходимо разбираться отдельно.

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