Суд Черногории пока не получал от РФ запрос на выдачу Исмаилова

В Высший суд в Подгорице пока не поступал запрос от России на выдачу беглого бизнесмена Тельмана Исмаилова. Генеральная прокуратура РФ объявила, что 15 октября направила запрос о выдаче Исмаилова из Черногории для привлечения бывшего владельца Черкизовского рынка к уголовной ответственности.

«Оповещаем вас, что в отношении лица Т.И. суду не доставлен запрос на выдачу», - кратко ответили в суде Черногории на запрос РИА Новости.

В России братьям Тельману и Вагифу Исмаиловым были предъявлены обвинения в убийстве и незаконном обороте оружия, суд арестовал их заочно. Беглецы находились в международном розыске.

По версии следствия, Тельман Исмаилов является организатором убийств двух предпринимателей. Исполнитель этих преступлений Мехман Керимов уже осужден на 13 лет колонии строгого режима.