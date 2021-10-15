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Россия направила Черногории запрос на выдачу бизнесмена Исмаилова

Алексей Курильченко
10:26 15.10.2021
Подозреваемый в организации двух убийств скрывался в городе Подгорица.
Россия направила Черногории запрос на выдачу бизнесмена Исмаилова
© Фото: Саид Царнаев, РИА Новости
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Генеральная прокуратура РФ направила Черногории запрос на выдачу бывшего директора Черкизовского рынка, бизнесмена Тельмана Исмаилова. Он подозревается в организации двух убийств.

«Запрос от 7 октября о выдаче Исмаилова Т.М. в Российскую Федерацию для привлечения к уголовной ответственности направлен в Министерство юстиции, по правам человека и меньшинств Черногории по дипломатическим каналам», - говорится в сообщении.

Как сообщает РИА Новости, адвокат бизнесмена подал заявление в черногорский суд о предоставлении политического убежища.

Обвинение Исмаилову выдвинули в 2017 году. Бизнесмен подозревается в организации покушений на владельца торговых комплексов Владимира Савкина и учредителя одного из столичных автосервисов Юрия Брилева.

В начале октября Исмалова задержали в Черногории на основании российского ордера. Миллионер находился в городе Подгорица.

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