Россия консультируется с ФРГ о транзите газа через Украину после 2024 года

Россия консультируется с Германией по вопросу заключения нового соглашения о транзите газа через территорию Украины. Предполагается, что соглашение может быть заключено после 2024 года, когда истечет срок действия нынешнего контракта. О факте консультаций сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах Российской энергетической недели.

«Мы встречаемся с (Георгом фон - прим.ред.) Вальдерзее (специальным представителем немецкого правительства по транзиту газа через Украину - прим. ред.), как раз мы консультируемся относительно этой ситуации. Я не думаю, что наши переговоры нужно выводить в публичную плоскость, у нас идут консультации», - цитирует Новака РИА Новости.

Ранее Россия полностью прекратила транзит газа в Венгрию через Украину. Страна заключила с компанией «Газпром» контракт о поставках топлива через Сербию и Австрию. По словам президента Путина, Россия готова к продлению договора о транзите газа через украинскую территорию, но перед этим необходимо будет «все считать».