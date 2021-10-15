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Россия консультируется с ФРГ о транзите газа через Украину после 2024 года

Алексей Курильченко
13:58 15.10.2021
Об этом рассказал вице-премьер РФ Александр Новак во время Российской энергетической недели.
Россия консультируется с ФРГ о транзите газа через Украину после 2024 года
© Фото: Иван Руднев, РИА Новости
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Россия консультируется с Германией по вопросу заключения нового соглашения о транзите газа через территорию Украины. Предполагается, что соглашение может быть заключено после 2024 года, когда истечет срок действия нынешнего контракта. О факте консультаций сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах Российской энергетической недели.

«Мы встречаемся с (Георгом фон - прим.ред.) Вальдерзее (специальным представителем немецкого правительства по транзиту газа через Украину - прим. ред.), как раз мы консультируемся относительно этой ситуации. Я не думаю, что наши переговоры нужно выводить в публичную плоскость, у нас идут консультации», - цитирует Новака РИА Новости.

Ранее Россия полностью прекратила транзит газа в Венгрию через Украину. Страна заключила с компанией «Газпром» контракт о поставках топлива через Сербию и Австрию. По словам президента Путина, Россия готова к продлению договора о транзите газа через украинскую территорию, но перед этим необходимо будет «все считать».

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