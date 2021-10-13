Путин заявил о готовности продления транзита газа через Украину

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова к продлению договора о транзите газа через территорию Украины, но перед этим необходимо будет «все считать».

«Мы готовы это сделать. Но мы должны понять, а сколько же у нас купят», - сказал глава государства во время пленарного заседания «Российской энергетической недели» в среду, 13 октября.

Говоря об этом, российский лидер также подчеркнул, что износ украинской газотранспортной системы очень высок и составляет более 80%, поэтому увеличивать транзит опасно.

«Нам все намекают: увеличьте еще поставки через Украину. Опасно увеличивать! Там десятилетиями не ремонтировалась ГТС. Там, может быть, если давление увеличишь, она лопнет вообще. Европа совсем лишится этого маршрута», - сказал Путин.

Ранее президент объяснил невозможность увеличения транзита газа через Украину. Глава государства указал на многочисленные спекуляции вокруг поставок газа и напомнил, что «Газпром», несмотря на это, исполняет все свои контрактные обязательства в полном объеме.