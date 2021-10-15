В Кандагаре произошел взрыв в шиитской мечети

В афганском Кандагаре произошел взрыв в здании шиитской мечети. По неподтвержденным данным из соцсетей, семь человек погибли, еще 20 ранены.

Инцидент произошел спустя неделю после взрыва в шиитской мечети на севере Афганистана в провинции Кундуз. Тогда погибло по меньшей мере 30 человек.

Ранее взрыв произошел возле мечети в Кабуле. Сообщается о нескольких погибших. Представитель движения «Талибан»* отметил, что во время взрыва в здании проходило мероприятие в честь его умершей матери.

*«Талибан» - террористическая организация, запрещена в РФ