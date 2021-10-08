Тридцать человек погибли при взрыве мечети в Афганистане

По меньшей мере 30 человек погибли и 70 пострадали в результате взрыва в шиитской мечети на севере Афганистана в провинции Кундуз.

Подчеркивается, что нападение было совершено около 13.30 по местному времени при большом стечении людей, которые собрались на пятничную молитву.

По предварительным данным, террорист-смертник привел в действие взрывное устройство, находясь внутри мечети, передает Aamaj News.

Несколькими днями ранее в Кабуле возле входа в мечеть прогремел взрыв. При взрыве погибли два человек, еще трое пострадали. Также сообщалось о трех задержанных в связи с терактом.