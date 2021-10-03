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В Кабуле несколько человек погибли при теракте у мечети

Алексей Курильченко
14:58 03.10.2021
В здании проходила панихида по матери участника движения «Талибан»*.
В Кабуле несколько человек погибли при теракте у мечети
© Фото: РИА Новости
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В Кабуле возле входа в мечеть прогремел взрыв. Об этом сообщает Associated Press. Сообщается о нескольких погибших и раненных.

«Представитель движения "Талибан"* сообщил, что при взрыве бомбы возле входа в мечеть в столице Афганистана погибло несколько человек», - пишет агентство.

Представитель движения отметил, что во время взрыва в здании проходило мероприятие в честь его умершей матери.

Ранее несколько жителей Кабула погибли при обстреле с беспилотника армии США. При этом отмечается, что в ЦРУ знали о присутствии мирных жителей в зоне поражения, но решение об атаке не отменили.

*«Талибан» - террористическая организация, запрещена в РФ

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