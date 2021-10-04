Байден оценил вероятность дефолта в США

Президент США Джо Байден заявил, что не может гарантировать американцам, что дефолта США по долговым обязательствам не произойдет. Крайне негативные последствия для мировой экономики и благосостоянию самих США могут наступить, если Конгресс не согласует поднятие потолка государственного долга. Без этого, статус доллара в качестве мировой резервной валюты будет подорван, уверен глава Белого дома.

«Неспособность поднять потолок госдолга поставит под сомнение готовность Конгресса выполнять наши обязательства, которые мы уже приняли на себя, а не новые. Это подорвет надежность ценных бумаг Минфина, а также будет угрожать статусу доллара как мировой резервной валюты», - приводит ТАСС слова американского лидера.

В сложившейся ситуации Бейден обвинил своих политических оппонентов из стана Республиканской партии, призывая их прекратить играть с американской экономикой.