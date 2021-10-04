Байден заявил об угрозе статусу доллара

Если конгресс США не поднимет потолок госдолга страны, то это навредит статусу доллара как мировой резервной валюты. Такое мнение высказал американский президент Джо Байден.

«Это подорвет безопасность ценных бумаг минфина США и будет угрожать резервному статусу доллара как мировой валюты, на которую мир полагается. Американский кредитный рейтинг будет снижен, процентные ставки поднимутся для ипотеки, автокредитов, кредитных карт, вообще займов», - приводит РИА Новости слова американского лидера.

С 1 октября этого года Соединенные Штаты превысили разрешенный конгрессом потолок государственного долга в 28,4 триллионов долларов. Американское министерство финансов сообщило, что до 18 октября сможет принимать меры, которые не допустят дефолта по госдолгу. Сам дефолт никогда не случался, однако его возможность очень широко используется для политического торга в конгрессе. При этом ранее республиканцы заблокировали в сенате идею о поднятии потолка государственного долга США.