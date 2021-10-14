В работе Instagram произошел сбой

В работе приложения Instagram произошел технический сбой. Об этом стало известно по данным портала Downdetector, который отслеживает неполадки в работе популярных Интернет-сервисов.

Проблемы у пользователей начались после 23:00 по московскому времени. Также отмечается, что перебои наблюдались и днем - с 10 до 12 часов.

В начале октября прошел массовый сбой в работе Instagram, Facebook и WhatsАpр. Жители разных стран по всему миру около 7 часов не могли обновлять приложения. Из-за неполадок в работе, основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг потерял 6,6 миллиарда долларов.