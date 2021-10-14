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Собянин: в Москве будут разыграны 10 квартир для вакцинированных

Валентина Пескова
22:54 14.10.2021
Со следующей недели москвичи, пришедшие сделать прививку, смогут стать обладателями призового жилья.
Собянин: в Москве будут разыграны 10 квартир для вакцинированных
© Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press
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Для москвичей, которые придут сделать прививку от коронавируса, со следующей недели в течение пяти недель будут разыграны 10 квартир. Об этом заявил столичный градоначальник Сергей Собянин. До этого власти Москвы уже сообщили, что будут выплачивать людям старшего возраста за сделанную прививку по 10 тысяч рублей.  

«Со следующей недели мы начинаем разыгрывать 10 квартир в течение пяти недель всем, кто сделает прививку. То есть это еще один стимул», - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин каналу ТВЦ.

Глава города также отметил, что дополнительных решений по обязательной вакцинации в Москве пока не планируется. Собянин напомнил, что Москва первой ввела обязательную вакцинацию среди определенных групп населения - учителей, врачей и соцработников. В настоящий момент уже привито 70% членов таких коллективов.

«Принимать дополнительные решения уже никакого смысла нет, надо просто дальше работать с этими коллективами, чтобы они продолжали прививаться, а потом ревакцинироваться, что тоже важно», - сказал Собянин.

Согласно постановлению главного государственного санитарного врача по Москве от 15 июня, в столице была введена обязательная вакцинация для 60% сотрудников ряда предприятий, работающих в сфере торговли, транспорта, образования, спорта, здравоохранения, бытовых услуг, культуры, общественного питания, ЖКХ и других.

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