Собянин сообщил о выплатах пенсионерам за вакцинацию

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о денежных выплатах пенсионерам за прохождение вакцинации от коронавируса. Как сообщается на сайте главы столицы, москвичи старше 65 лет могут получить выплату в размере 10 тысяч рублей или подарочный набор, в который входят вещи, нужные для поддержания здоровья.

«Выплату в размере 10 тысяч рублей могут выдать вместо подарочного набора. Чтобы ее получить, надо подать заявление в любой городской центр социального обслуживания. С собой нужно взять паспорт, сертификат о вакцинации и сертификат на подарочный набор», - сообщается на сайте мэра Москвы.

Ранее Собянин анонсировал возобновление системы поощрения для граждан, прошедших вакцинацию от коронавируса. По его словам, интерес населения вызвали не только денежные призы, но и более серьезные вознаграждения, например квартиры.