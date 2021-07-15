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В Москве стартуют проверки вакцинации работников сферы обслуживания

04:51 15.07.2021
Контроль исполнения будет осуществляться органами исполнительной власти столицы и Роспотребнадзором.
В Москве стартуют проверки вакцинации работников сферы обслуживания
© Фото: flickr
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Руководитель Главконтроля Москвы Евгений Данчиков сообщил о старте проверок соблюдений требования о вакцинации. Речь идет о предприятиях в сфере услуг, 60% персонала которых подлежат обязательной вакцинации.

Контроль исполнения будет осуществляться органами исполнительной власти столицы и Роспотребнадзором. В ходе проверки, уточнил Данчиков, будут использоваться «информационные технологии».

Организациям, которые нарушили требования о вакцинации, грозит штраф. Он может составить от 30-50 до 300 тысяч рублей в зависимости от типа организации. В некоторых случаях штраф может достигнуть миллиона рублей.

Связанные с вакцинацией меры реализуются во многих странах мира. Так, ранее стало известно, что во Франции решили ужесточить ограничения, связанные с распространением коронавируса. Новые меры коснутся медицинских работников – непривитые сотрудники не смогут работать и будут вынуждены уйти в неоплачиваемый отпуск.

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