За «хохлому» ответишь: как Facebook посчитал народный узор России оскорблением украинцев и что думают об этом в МИД РФ

Российский блогер и писатель Виталий Егоров, который популяризирует космонавтику, столкнулся с уже не новой для российских пользователей проблемой, когда социальная сеть Facebook заблокировала его пост, в котором было употреблено совершенно безобидное слово «хохлома» в своем самом прямом его смысле - под ним имелся в виду традиционный русский узор национальной росписи, относящийся к народным промыслам.
Как оказалось, Егоров всего лишь захотел поддержать дизайнеров Роскосмоса, которые решили нанести именно этот вариант рисунка в качестве дизайна для новой ракеты, когда увидел в соцсетях, что большинство комментаторов довольно негативно относятся к такой мысли и орнамент хохломской росписи не одобряют.
«Я подумал, что нет ничего плохого в том, если я напишу в соцсетях, что вообще хохлома - это не плохо и, если честно, выглядит гораздо лучше, чем реклама сигарет, которая раньше бывала на наших ракетах. Вскоре после публикации мне пришло уведомление от Facebook, что мой пост разжигает ненависть в отношении определенных социальных групп и скрыл его. При этом на моей странице было вынесено запрещение и предупреждение, что мол никого оскорблять не надо», - рассказал «Звезде» блогер.
Суть проблемы оказалась в том, что слово «хохлома» технический редактор соцсети, в который заложена определенная программа для вычитки постов на предмет оскорблений, считала его как слово «хохлы», приняв за разговорно-пренебрежительное название жителей Украины. Блогер тут же написал о возникшей ситуации знакомым коллегам, журналистам и блогерам, которые пишут о космосе.
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