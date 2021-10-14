В стране и мире За «хохлому» ответишь: как Facebook посчитал народный узор России оскорблением украинцев и что думают об этом в МИД РФ Валентина Пескова Социальная сеть продолжает блокировать россиян за употребление названия «хохлома» в постах и комментариях, принимая его за созвучное уничижительному выражению «хохлы» по отношению к гражданам Украины. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: pexels.com Читайте нас на: Российский блогер и писатель Виталий Егоров, который популяризирует космонавтику, столкнулся с уже не новой для российских пользователей проблемой, когда социальная сеть Facebook заблокировала его пост, в котором было употреблено совершенно безобидное слово «хохлома» в своем самом прямом его смысле - под ним имелся в виду традиционный русский узор национальной росписи, относящийся к народным промыслам. Как оказалось, Егоров всего лишь захотел поддержать дизайнеров Роскосмоса, которые решили нанести именно этот вариант рисунка в качестве дизайна для новой ракеты, когда увидел в соцсетях, что большинство комментаторов довольно негативно относятся к такой мысли и орнамент хохломской росписи не одобряют. «Я подумал, что нет ничего плохого в том, если я напишу в соцсетях, что вообще хохлома - это не плохо и, если честно, выглядит гораздо лучше, чем реклама сигарет, которая раньше бывала на наших ракетах. Вскоре после публикации мне пришло уведомление от Facebook, что мой пост разжигает ненависть в отношении определенных социальных групп и скрыл его. При этом на моей странице было вынесено запрещение и предупреждение, что мол никого оскорблять не надо», - рассказал «Звезде» блогер. Суть проблемы оказалась в том, что слово «хохлома» технический редактор соцсети, в который заложена определенная программа для вычитки постов на предмет оскорблений, считала его как слово «хохлы», приняв за разговорно-пренебрежительное название жителей Украины. Блогер тут же написал о возникшей ситуации знакомым коллегам, журналистам и блогерам, которые пишут о космосе. «Я решил предупредить, что у ребят может возникнуть такая же проблема, и вот мол - поменьше пишите про "хохлому". В результате это заметили как раз журналисты, поднялся шум, и после этого мой изначальный пост про вернули на место, Facebook извинился и вроде как конфликт был исчерпан. Хотя, насколько я знаю, и другие люди, которые комментировали мою публикацию, тоже были заблокированы, и пострадали и они. Поэтому если даже одного человека, то есть меня, на некоторое время разблокировали, это не значит, что они сделают также и с другими авторами в соцсетях», - резонно заметил Егоров. © pexels.com Проблема путаницы «хохлов» и «хохломы» не так давно также затронула ни в чем не повинного спортивного тренера футбольного клуба «Ротор» Дмитрия Хохлова. После того, как американская социальная сеть настойчиво начала писать ему, что он также оскорбляет своей исконно русской фамилией «чувства верующих украинцев», он подал в суд на соцсеть, потребовав от нее 150 миллионов рублей в качестве компенсации морального ущерба. Поскольку поменять свою фамилию спортивный руководитель не может, а социальная считает, что таким образом, обозначая себя в публикациях, Хохлов просто «насмехается над украинцами». Заявление с жалобой на соцсеть было подано в июле 2021 года в Солнцевский суд Москвы. После первого заседания, следующее, на которое суд пригласил американских представителей, перенесено на 7 февраля. Как прокомментировала в эксклюзивном комментарии «Звезде» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Facebook обнаглел настолько, что начитает навязывать свое мироощущение пользователям соцсетей и платформ из других стран. «Мы разбирали такие конкретные случаи на совещаниях, и пришли к выводу что социальные платформы часто сами не догадываются о смысле своих действий. Занимаются такими вещами в США как раз многие выходцы из Украины, которые не могут смириться с реальностью. Слово "хохол" широко употреблялось в литературе. Его использовали великие авторы мировой художественной литературы, и оно не было оскорбительным, а теперь они объявили крестовый поход в отношении этого термина. Хотя блокировать аккаунты - это вне здравого смысла», - отметила Мария Захарова. Как добавил блогер Егоров, с проблемой блокировки своих страниц сталкиваются даже представители предприятия в Ярославской области, которое расписывает ракету. Их также блокируют из-за неправильно настроенных технических словарных алгоритмов. «Это значительная техническая недоработка, когда объединили два однокоренных слова в одно и система теперь их трактует неправильно. Они захватили и фамилии, там уже и тренер Хохлов, и академик Хохлов, и даже до их комментариев уже дошло. Но тот факт, что сотрудники Facebook - то есть люди - после жалобы все-таки вернули мой пост на место, все-таки убеждает меня, что восстание машин еще не скоро и искусственный интеллект в ближайшем будущем не приблизится к человеческому», - иронично отметил писатель. Похожие случаи уже случались в социальной сети и с другими известными пользователями. Например, Facebook удалил за «хохлому» пост главы Роскомнадзора Максима Ксензова, такая же мера была принята в отношении журналиста Максима Кононенко и писателя Эдуарда Багирова. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика