Раскрыты подробности хода судебного разбирательства тренера Хохлова с Facebook

Солнцевский суд Москвы известит Facebook об иске тренера ФК «Ротор» Дмитрия Хохлова о взыскании с американской компании 150 миллионов рублей компенсации морального вреда из-за блокировки публикаций в соцсети с упоминанием его фамилии. Об этом «Звезде» рассказала его представитель.

«Суд сегодня вынес определение об уведомлении Facebook в соответствии с Гаагской конвенцией 1965 года. Следующее судебное заседание назначено на седьмое февраля», - сказала Анна Варганова.

В настоящий момент сторона Хохлова ждет седьмого февраля, чтобы американская компания прислала в судебное заседание своих представителей.

«Мы надеемся, что если Facebook получит уведомление и поймет, что решение Солнцевского суда будет действительно на территории Соединенных Штатов, то Facebook пришлет представителя и примет участие в судебном заседании...Если суд встанет на сторону моего доверителя, то в том случае, если представительство Facebook до этого времени не будет в России, решение российского суда будет приведено в исполнение в США», - объяснила она.

О том, что экс-игрок сборной РФ по футболу и главный тренер ФК «Ротор» Дмитрий Хохлов подал заявление в суд на Facebook, стало известно в среду, 22 сентября.

Тогда уточнялось, иск связан с тем, что социальная сеть расценивает любое упоминание фамилии спортсмена как «пренебрежительное название представителей украинской нации».

Напомним, что Дмитрий Хохлов дебютировал в национальной сборной на чемпионате Европы по футболу 1996 года, на котором сыграл два матча. Участник чемпионата мира 2002 года (три матча). В сборной России Хохлов сыграл 53 матча, забил шесть мячей.