Тренер Хохлов объяснил суть претензий к Facebook

Главный тренер футбольного клуба «Ротор» Дмитрий Хохлов намерен взыскать с руководства социальной сети Facebook круглую сумму за нанесенный моральный вред из-за постоянной блокировки постов с упоминанием своей фамилии. Об этом наставник рассказал «Звезде».

«История началась весной. Мои друзья позвонили и сказали, что не могут использовать мою фамилию в переписках и общих беседах в Facebook, потому что они попадают в бан на несколько недель. У меня одно объяснение этому. В социальной сети считают, что это нехорошее упоминание украинцев и ассоциируют с этим. Мне это мешает. Я медийный человек и упоминание в Интернет-ресурсах мне не повредит, а даже поможет. Моим знакомым это мешает в общении. Журналисты не могут разместить мой комментарий. Это ненормально», - возмущен Дмитрий Хохлов.

На прошедшем недавно заседании суда иск Хохлова приняли к рассмотрению и обязали его уведомить ответчика. Сейчас тренер вместе со своим адвокатом составляют пакет необходимых документов для отправки претензии в США.