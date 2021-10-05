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Тренер Хохлов объяснил суть претензий к Facebook

Ян Брацкий
20:34 05.10.2021
Футбольный специалист возмущен тем, что модераторы социальной сети постоянно блокируют его из-за неподходящей для общения в Facebook фамилии.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Филиппов, РИА Новости
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Главный тренер футбольного клуба «Ротор» Дмитрий Хохлов намерен взыскать с руководства социальной сети Facebook круглую сумму за нанесенный моральный вред из-за постоянной блокировки постов с упоминанием своей фамилии. Об этом наставник рассказал «Звезде».

«История началась весной. Мои друзья позвонили и сказали, что не могут использовать мою фамилию в переписках и общих беседах в Facebook, потому что они попадают в бан на несколько недель. У меня одно объяснение этому. В социальной сети считают, что это нехорошее упоминание украинцев и ассоциируют с этим. Мне это мешает. Я медийный человек и упоминание в Интернет-ресурсах мне не повредит, а даже поможет. Моим знакомым это мешает в общении. Журналисты не могут разместить мой комментарий. Это ненормально», - возмущен Дмитрий Хохлов.

На прошедшем недавно заседании суда иск Хохлова приняли к рассмотрению и обязали его уведомить ответчика. Сейчас тренер вместе со своим адвокатом составляют пакет необходимых документов для отправки претензии в США.  

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