Мрачный треугольник: три города России накрыл дым от горящих торфянников

Сразу несколько районов Екатеринбурга погрузились в дым от природных пожарищ. Видимость - нулевая. На дорогах многокилометровые пробки. Даже просто ходить по улицам приходится на ощупь. При этом одной рукой прижимая к лицу влажную марлю, чтобы не задохнуться. В дыму сейчас практически вся южная часть Екатеринбурга, но больше всего страдают жители микрорайона Солнечный - он находится в нескольких километрах от горящих торфяников.

Накрыло не только Екатеринбург - дым дотянулся до Челябинска, не продохнуть и в Тюмени. Чтобы избежать аварийных ситуаций из-за тлеющего торфяника пришлось полностью перекрыть трассу Екатеринбург - Курган.

Семья Алферовых в полном составе только оправилась от ковида. К счастью без серьезных осложнений, но сегодня им вновь дышится тяжело. Младшему с утра пришлось воспользоваться ингалятором. Делают все что доктор прописал. Больше пить, чаще умываться, не открывать окна, сидеть дома. С таким призывом к уральцам обратился глава региона и врачи-пульмонологи.

«Вредные частицы смога могут у пациентов с астмой увеличить воспаления и привести к обострению», - рассказала врач-пульмонолог Анна Петухова.

Пожарные работают в режиме нон-стоп: проливают территорию, но ветер все еще уносит дым на город. Задействовано больше сотни пожарных и спецтехника, которая доставляет воду вглубь торфяного слоя. Пожарные рукава проложены на несколько километров до ближайших водоемов, однако тушение подобных возгораний всегда дается очень сложно.

«Глубинные очаги, локализовали, проливаем точечно», - сообщил начальник управления пожаротушения Главного управления МЧС России по Свердловской области Вячеслав Новиков.

В Екатеринбурге специалисты Роспотребнадзора проводят постоянный мониторинг воздуха на концентрацию вредных веществ, результаты вызывают тревогу.

«Но результатам выявлено 8 "неудов". Большая концентрация на улице Счастливая, 6. И по трем веществам превышение составили 2 ПДК- оксид азота и взведенные вещества», - рассказал начальник отдела надзора по коммунальной гигиене Иван Вагнер.

Те, у кого есть возможность стараются перебраться из ближайших к пожарам в другие районы города. Школа в Екатеринбургском микрорайоне Солнечный уже перешла на дистанционное обучение, пока на один день, дальше зависит от погоды. А синоптики оптимизма не добавляют, до конца недели в регионе дождей не ожидается.