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В Екатеринбурге из-за горящих торфяников перевели школьников на удаленку

Павел Кольцов
15:11 14.10.2021
Дым от тлеющих торфяников достиг центра города, из-за чего жителям уже трудно дышать.
В Екатеринбурге из-за горящих торфяников перевели школьников на удаленку
© Фото: ТРК "Звезда"
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Власти Екатеринбурга из-за дыма от тлеющих торфяников, который заполнил центр города, не исключают эвакуации жителей нескольких районов. При этом школьников уже перевели на дистанционный формат обучения, также целях безопасности движения перекрыли участок федеральной трассы. Потушить горящие очаги до сих пор не удается во многом из-за глубины их залегания.

В дыму сейчас находится практически вся южная часть Екатеринбурга, но больше всего страдают жители микрорайона Солнечный, который расположен всего в нескольких километрах от очагов возгорания. Дымом его затянуло еще ночью, а сейчас в районе практически нулевая видимость. Утром люди с трудом могли выехать на работу, передвигаясь по улицам почти на ощупь. Тем, у кого есть возможность, власти города советуют перебираться к родственникам в районы подальше от эпицентра пожаров.

На дистанционное обучение сегодня перевели всех учеников местной школы. Пока такая мера принята только на один день, дальше будут ориентироваться по ситуации. Пожарные работают в режиме нон-стоп и проливают территорию. Задействовано больше сотни пожарных и спецтехника, которая доставляет воду вглубь торфяного слоя. Пожарные рукава проложены на несколько километров до ближайших водоемов, однако тушение таких природных возгораний всегда дается сложно.

Специалисты Роспотребнадзора проводят мониторинг воздуха на наличие и концентрацию вредных веществ и советуют жителям Екатеринбурга не выходить на улицу без крайней необходимости, пить больше воды и держать закрытыми окна. По прогнозам синоптиков, в регионе не ожидается дождей до конца недели.

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