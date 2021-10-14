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Екатеринбург заволокло плотным дымом из-за горящих торфяников

Алексей Курильченко
10:25 14.10.2021
Сотрудники МЧС круглосуточно проливают тлеющие территории.
© Видео: instagram, volovik.ecology © Фото: maxsim.ignatiev, instagram
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В Екатеринбурге и его пригородах из-за горения торфяников образовался густой дым. Из-за завесы видимость на дорогах стала практически нулевой - автомобилисты стараются не разгоняться и включают «аварийку», чтобы обезопасить себя. По данным Роспотребнадзора, содержание вредных веществ в задымленном воздухе в два раза превысило предельно допустимый уровень. Спасатели ведут работы по ликвидации возгорания.

«Проливка торфяника в Екатеринбурге продолжается круглосуточно. Задействовано 73 человека и 16 единиц техники. Для подачи воды к очагам тления задействована пожарная насосная станция, обеспечивающая бесперебойное снабжение водой, проложено пять магистральных линий, а для закачки воды вглубь торфяных пластов используются специальные торфяные стволы», - сообщается в Telegram-канале МЧС России.

В прошлом году подобный инцидент произошел на Украине. Почти половину Киева накрыл ядовитый смог. Детям разрешили не идти в школу, а жители жаловались, что едкий запах гари проник даже в квартиры. Предположительно, причиной стал пожар на свалке, который затем перекинулся на торфяники.

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