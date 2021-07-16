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Танцы и фаер-шоу: как в Киеве отметили отставку Авакова

Анна Назайкина
07:47 16.07.2021
Он занимал пост министра внутренних дел Украины с февраля 2014 года.
Танцы и фаер-шоу: как в Киеве отметили отставку Авакова
© Фото: arsen.avakov.1, facebook
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В Киеве у здания МВД ярко отметили отставку министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. Самые радикальные националисты - одесская ячейка запрещенной в РФ организации «Правый сектор»* - устроили на улице танцы с огненным шоу.

По словам организаторов акции, в течение многих лет гражданское общество Украины боролось против Авакова и пыталось донести до власти простой тезис, что он не заслуживает никаких должностей, а взамен за свои «заслуги» должен получить срок в тюрьме.

Накануне его заместитель - Антон Геращенко - сообщил, что глава ведомства уходит с должности по просьбе президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, это решение готовилось очень давно, а Аваков не хотел быть «вечным министром».

Ранее стало известно, что Аваков подал в отставку. Скан-копию его заявления разместила пресс-служба МВД. Государственный деятель поблагодарил сотрудников министерства за годы совместной работы. В четверг, 16 июля, Верховная рада Украины проголосовала за отставку министра. Данное решение поддержал 291 парламентарий. Аваков занимал пост главы ведомства с февраля 2014 года.

*«Правый сектор» - экстремистская организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

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