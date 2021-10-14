В РФ зафиксировано более 30 тысяч заражений COVID-19 за сутки

В России был зафиксирован новый максимум заболевших коронавирусом за сутки. По данным оперштаба за 14 октября, выявлено 31 299 случаев. Прошлый рекорд был установлен 11 октября - 29 409 случаев заражения.

В Минздраве сложившуюся ситуацию считают «крайне напряженной». По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, эпидемическая ситуация в стране только ухудшается.

По мнению вирусологов центра Гамалеи, причиной «новой волны» коронавируса стало распространение индийского штамма. Инкубационный период у этой разновидности болезни значительно короче, чем у варианта 2019 года, что способствует ускорению распространения вируса.