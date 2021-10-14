Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Учения ОДКБ в Афганистане предусматривают худшие варианты развития событий

Тимур Шерзад
12:20 14.10.2021
Начштаба отметил, что, рассматривая наихудшие варианты в рамках учений, коллективные силы ОДКБ не столкнутся с ним в реальности. 
Учения ОДКБ в Афганистане предусматривают худшие варианты развития событий
© Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Учения ОДКБ в Афганистане предусматривают худшие варианты развития событий. Об этом заявил начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров. 

«При разработке замыслов учения и порядка их проведения мы обязаны были учесть возможные варианты развития событий на таджикско-афганской границе», - подчеркнул он на брифинге сегодня.

Начштаба отметил, что, рассматривая наихудшие варианты в рамках учений, коллективные силы ОДКБ не столкнутся с ним в реальности. 

Также он сообщил, что в рамках учений ОДКБ «Боевое братство-2021» будут задействованы более 5 000 человек и 700 единиц техники, включая самолеты и вертолеты. 

Ранее свое мнение об учениях на афганской границе в контексте дестабилизации обстановки в Афганистане высказывали в Кремле. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:22 В стране и мире
Видео
Мария Захарова ответила на угрозы Киева в адрес Поклонской
10:25 В стране и мире
Видео
Екатеринбург заволокло плотным дымом из-за горящих торфяников
09:03 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры работы боевого робота «Маркера» на космодроме Восточный
07:48 В стране и мире
Число погибших в результате отравления суррогатным алкоголем в Оренбуржье увеличилось до 35
06:37 В стране и мире
СМИ: США не будут вводить санкции по «Северному потоку-2» при Байдене
Популярное
Видео
Президент РФ заявил, что доллар подрывает позиции в качестве резервной валюты
Корабль ВМС Украины терпит бедствие в Черном море
СМИ: мужчина убил выстрелами из лука нескольких человек в Норвегии
Путин назначил Поклонскую послом в Кабо-Верде
Видео
Момент ДТП с участием Собчак попал на видео
Видео
СК по Дагестану заявил о начале проверки использования рабского труда туристов из Москвы
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.