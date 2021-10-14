Учения ОДКБ в Афганистане предусматривают худшие варианты развития событий. Об этом заявил начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров.

«При разработке замыслов учения и порядка их проведения мы обязаны были учесть возможные варианты развития событий на таджикско-афганской границе», - подчеркнул он на брифинге сегодня.

Начштаба отметил, что, рассматривая наихудшие варианты в рамках учений, коллективные силы ОДКБ не столкнутся с ним в реальности.

Также он сообщил, что в рамках учений ОДКБ «Боевое братство-2021» будут задействованы более 5 000 человек и 700 единиц техники, включая самолеты и вертолеты.

Ранее свое мнение об учениях на афганской границе в контексте дестабилизации обстановки в Афганистане высказывали в Кремле.