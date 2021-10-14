В учениях ОДКБ в Таджикистане близ афганской границы задействуют 5 тысяч человек. Об этом сообщил начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров.

«Общее количество участников совместного оперативно-стратегического учения «Боевое братство-2021», которым предстоит выполнять задачи в составе войск ОДКБ, составит более 5 тысяч человек», - отметил он на брифинге.

Он отметил, что также в учениях будет задействовано более семисот единиц вооружения и техники. В это число войдет 650 единиц автобронетехники, два десятка самолетов, включая разведчики Су-24МР и штурмовики Су-25, более 20 вертолетов Ми-8МТВ и Ми-24, а также 15 беспилотников.

Начштаба сообщил, что в рамках октябрьского «Боевого братства-2021» пройдут трое учений ОДКБ. Во-первых, это будет ориентированные на силы материально-технического обеспечения учения «Эшелон-2021», «Поиск-2021» по линии разведки и «Взаимодействие-2021» для сил оперативного реагирования ОДКБ.

«С 18 по 23 октября на полигонах вооруженных сил Республики Таджикистан Момирак и Харб-майдон группировка войск будет отрабатывать задачи по подготовке и проведению совместной операции по локализации приграничного вооруженного конфликта в Центрально-Азиатском регионе коллективной безопасности, связанные в первую очередь с попытками проникновения на территорию государств боевиков международных террористических организаций, выявлением и нейтрализацией так называемых "спящих ячеек", готовящих террористические акты, а также каналов перевозки оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ», - сказал Сидоров.

По его словам, завершающий этап масштабных учений состоится на территории России.

Ранее свое мнение об учениях на афганской границе в контексте дестабилизации обстановки в Афганистане высказывал Кремль.