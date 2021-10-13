Армия В Кремле заявили о важности учений ОДКБ у афганской границы Тимур Шерзад Для этого, по словам пресс-секретаря президента России, необходимо продолжать совершенствование взаимодействия по линии оборонных ведомств. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: В Кремле заявили о важности учений ОДКБ у афганской границы. «Это учения, которые очень нужны. Президенты - участники ОДКБ недавно собирались. Они акцентировали озабоченность того, как развивается ситуация в Афганистане, ее непредсказуемость и необходимость организации, что называется, быть начеку», - сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он добавил, что для этого необходимо продолжать совершенствование взаимодействия по линии оборонных ведомств. Ранее сообщалось, что Россия перебросила штурмовики Су-25 из Киргизии в Таджикистан для учений на афганской границе. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика