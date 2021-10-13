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В Кремле заявили о важности учений ОДКБ у афганской границы

Тимур Шерзад
12:23 13.10.2021
Для этого, по словам пресс-секретаря президента России, необходимо продолжать совершенствование взаимодействия по линии оборонных ведомств.
В Кремле заявили о важности учений ОДКБ у афганской границы
© Фото: Минобороны России
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В Кремле заявили о важности учений ОДКБ у афганской границы.

«Это учения, которые очень нужны. Президенты - участники ОДКБ недавно собирались. Они акцентировали озабоченность того, как развивается ситуация в Афганистане, ее непредсказуемость и необходимость организации, что называется, быть начеку», - сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 

Он добавил, что для этого необходимо продолжать совершенствование взаимодействия по линии оборонных ведомств.

Ранее сообщалось, что Россия перебросила штурмовики Су-25 из Киргизии в Таджикистан для учений на афганской границе. 

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