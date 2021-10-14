Мурашко предложил медикам старшего возраста вернуться с самоизоляции на рабочие места

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко предложил медикам старшего возраста, ушедшим на самоизоляцию или пенсию, вернуться на рабочие места. По словам министра, в распоряжении России имеется вакцина от коронавируса, которая может обеспечить врачам защиту от заражения на работе. Об этом Мурашко заявил в ходе заседания Комитета Госдумы по охране здоровья.

«Часть медработников старших возрастов перед началом COVID-19, поскольку были объявлены мероприятия по изоляции лиц старшего возраста, ушли на пенсию. Сегодня уже есть вакцина, мы обращаемся к медработникам, к тем, которые ушли, когда были риски для здоровья и жизни, отошли от медицинской практики. Мы предлагаем вернуться, и сегодня вакцинация помогает защитить жизнь и здоровье, поэтому предлагаем вернуться на свои рабочие места», - сказал министр.

Ранее министр заявил, что первый компонент вакцины от коронавируса получили более 51 миллиона россиян. При этом ревакцинацию прошли уже почти два миллиона человек.