Первым компонентом вакцины от COVID-19 привились более 51 миллиона россиян

Первым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции привились более 51 миллиона россиян. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Как отмечалось ранее, большая часть пациентов с коронавирусом, поступающих в российские стационары, не привиты. С тяжелым течением COVID-19 в больницах привитых находится менее 0,03%.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, среди ежедневно умирающих от COVID-19 в России привитых практически нет. А дельта-штаммом заболевают не более 2% ранее привившихся.