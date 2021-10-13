Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

У берегов Сахалина перевернулась лодка с туристами

Кира Карон
07:14 13.10.2021
На мысе Анива пятеро граждан подавали сигнал бедствия фонарем.
У берегов Сахалина перевернулась лодка с туристами
© Фото: mchs.gov.ru
Читайте нас на:

Моторная лодка с пятью туристами на борту перевернулась у берегов Сахалина. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области. Из тех, кто находился лодке, никто не пострадал.

«Вчера (во вторник) после сообщения МЧС силами корабельного состава Пограничного управления пятеро граждан были обнаружены на мысе (Анива). Подавали сигнал бедствия фонарем. Люди эвакуированы. Сегодня утром их доставили на берег. Медик пограничного корабля осмотрел, жизни и здоровью ничего не угрожает», - сообщили в погрануправлении.

Также в министерстве туризма Сахалинской области рассказали, что перевозку осуществлял житель села Новиково Корсаковского района на маломерном судне, который не является сотрудником какого-либо туроператора и не имеет лицензии на морские перевозки.

Ранее на юге Сахалина были найдены четыре пропавших человека в Корсаковском районе, которые отправились в лес за дикоросами. Люди вышли самостоятельно.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.