Четыре пропавших человека сами вышли из леса на Сахалине

Четыре пропавших человека в лесах Корсаковского района на юге Сахалина найдены. Люди вышли самостоятельно, сообщается на сайте местного МЧС. Представитель ведомства пояснил, что они не нуждались в медицинской помощи.

«Потерявшиеся в районе села Новиково вышли самостоятельно. В медицинской помощи они не нуждались», - рассказал он.

Ранее в Корсаковский район был отправлен отряд из шести спасателей для поиска четырех пропавших человек, отправившихся в лес за дикоросами. В поисках принимала участие и местная полиция.