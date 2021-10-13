Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации школьного питания. В них соблюдены принципы здорового питания, включающие уменьшение соли и сахара. Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства.

«Роспотребнадзором разработаны методические рекомендации по организации питания обучающихся общеобразовательных организаций, которые направлены на организацию здорового питания, в том числе горячего, формирование принципов рационального, сбалансированного питания при оказании услуг по организации питания. В документе реализованы принципы здорового питания, в том числе включающие уменьшение количества потребляемых кондитерских и колбасных изделий, сахара и соли», - отмечается в сообщении.

Также сообщается, что в методичке прописаны варианты базового меню, на основе которого разработают региональное меню с учетом территориальных и национальных особенностей питания населения.

Кроме этого, Роспотребнадзор пояснил как правильно кормить школьников. Например, калорийность блюд должна быть распределена по приемам пищи, а в меню нельзя включать блюда и продукты, которые считаются источником легкоусвояемых углеводов и скрытой соли.

«Рационально распределите калорийность блюд по приемам пищи, из расчета, что завтрак должен составлять 20-25% от суточной калорийности; обед - 30-35%. Не включайте в меню основного питания и ассортимент дополнительного питания детей продукты и блюда, являющиеся источником легкоусвояемых углеводов (конфеты, шоколад, вафли и т.д.), скрытой соли (колбасные изделия, соленья и т.д.), а также продукты с усилителями вкуса и красителями», - уточняется в документе ведомства.

В начале осени президент РФ Владимир Путин поручил Роспотребнадзору, Минпросвещения России и органам исполнительной власти субъектов подготовить предложения по улучшению школьного питания. Профильным ведомствам необходимо проанализировать предложения о совершенствовании организации питания обучающихся, подготовленные организацией РДШ в рамках проекта «Шеф в школе».

Ранее Роспотребнадзор взял в работу инициативу по обязательной маркировке продуктов питания разными цветами. Об этом сообщили глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов и председатель правления «Международной конфедерации обществ потребителей» Дмитрий Янин.