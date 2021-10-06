Роспотребнадзор может ввести обязательную цветовую маркировку продуктов

Роспотребнадзор взял в работу инициативу по обязательной маркировке продуктов питания разными цветами. Об этом сообщили глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов и председатель правления «Международной конфедерации обществ потребителей» (КонфОП) Дмитрий Янин.

«Речь идёт о промышленно произведенных товарах, за исключением минеральной воды и специй», — подчеркнули они в беседе с «Известиями».

Отмечается, что идентификацию планируют размещать не на упаковке продукции, а на ценниках в обычных и онлайн-магазинах.

По данным издания, необходимые поправки могут внести в правила продажи отдельных видов товаров, закрепленных в постановлении правительства.

Ранее стало известно, что ФАС обязала две торговые сети снизить цены на продукты в Подмосковье.