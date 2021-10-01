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Путин распорядился подготовить предложения по улучшению школьного питания

Светлана Иванова
16:29 01.10.2021
Предложения от Роспотребнадзора, Минпросвещения России и органов исполнительной власти субъектов должны быть представлены в срок до 15 ноября 2021 года.
Путин распорядился подготовить предложения по улучшению школьного питания
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости
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Российский президент Владимир Путин поручил Роспотребнадзору, Минпросвещения России и органам исполнительной власти субъектов предложить улучшения по питанию школьников в стране.

Как говорится в перечне поручений главы государства, опубликованных на сайте Кремля, профильным ведомствам необходимо проанализировать предложения о совершенствовании организации питания обучающихся, подготовленные организацией «Российское движение школьников» в рамках проекта «Шеф в школе».

Министерствам также предстоит внести изменения в соответствующие нормативные правовые акты.

Ответственными за выполнение задачи назначены глава Роспотребнадзора Анна Попова, министр просвещения Сергей Кравцов и руководители регионов. Предложения должны быть представлены в срок до 15 ноября 2021 года.

В конце августа в ходе встречи президента с общественностью к российскому лидеру обратился ученик четвертого класса Лев Афиногенов, который рассказал о проекте «Шеф в школе», в рамках которого школьное меню оценивают ученики и известные повара.

Школьник попросил разрешить родителям присоединиться к такой работе. Путин согласился с мальчиком, посчитав, что у родителей должно быть право принимать более активное участие в организации школьного питания.

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