Врач объяснил высокую смертность от COVID-19

Высокая смертность от коронавируса связана с низким уровнем вакцинации, считает главный врач ГКБ №15 им. О. М. Филатова Валерий Вечорко.

«Высокий уровень смертности можно объяснить мутацией вируса, низким уровнем вакцинации и несерьезным отношением граждан к пандемии», - считает Вечорко.

Врач настоятельно рекомендует проходить тестирование и соблюдать меры безопасности. Также он напомнил, что в Москве открыли 20 точек для экспресс-тестирования на COVID-19, и призывает всех вакцинироваться.

«За две недели в Москве в полтора раза выросла заболеваемость коронавирусом, и вдвое число госпитализаций. Хочу напомнить, что в последнее время стали болеть молодые, и довольно тяжело, вплоть до летальных случаев», - написал врач в своем Telegram.

Ранее стало известно, что еще в трех регионах России введут систему QR-кодов из-за COVID-19. Это планируется сделать в Смоленской и Калининградских областях, и в Республике Коми.