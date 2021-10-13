Еще в трех регионах РФ введут систему QR-кодов из-за COVID-19

Власти Смоленской области решили ввести систему QR-кодов для посещения ТЦ, учреждений культуры, салонов красоты и еще ряда организаций. Также QR-код будет требоваться на массовых мероприятиях. Соответствующую информацию сообщили в пресс-службе администрации региона.

Вместо QR-кода также подойдет справка о перенесении коронавирусной инфекции при условии, что выздоровление произошло не более полугода назад. Несовершеннолетние граждане смогут для прохода использовать аналогичную справку о болезни либо подтверждение об отрицательном результате ПЦР-теста.

Кроме того, временно введен запрет на работу фуд-кортов в торговых центрах. Также в Смоленской области ограничат функционирование заведений общепита с 23:00 до 6:00.

В Республике Коми с 21 октября, согласно ТАСС, также будут требовать предъявления QR-кодов от посетителей культурных и спортивных мероприятий. Такое решение было принято Оперштабом республики по причине неблагоприятной эпидобстановки, вызванной распространением COVID-19.

Также решение ввести QR-коды с 16 октября приняли в Калининградской области. Требовать предъявить код вместе с паспортом будут при посещении торговых центров и иных непродовольственных магазинов с площадью зала, превышающей 300 квадратных метров. С 1 ноября же такие меры будут распространены на кинотеатры, культурные и спортивные организации.

Помимо этого, до 20 ноября в регионе должны будут пройти вакцинацию не менее 90% сотрудников органов власти, а также подведомственных им организаций. Также как минимум 80% персонала, занимающегося дезинфицирующей обработкой помещений или организацией массовых спортивных мероприятий должны будут привиться за тот же срок. Об этом пишет РИА Новости.

Обязательную вакцинацию для работников конкретных сфер деятельности вводят на Кубани. В соответствии с постановлением врио главного санитарного врача по Краснодарскому краю Виктора Егорова, на территории региона должны будут привиться не менее 80% сотрудников сфер здрафоохранения, образования, транспорта, общепита, торговли, бытового обслуживания и туризма.

Первый компонент вакцины требуется получить до 15 ноября, а второй - до 15 декабря. Кроме того, как сообщает «Интерфакс», вакцинацию должны будут пройти таможенники, государственные служащие и учащиеся вузов и средних специальных образовательных учреждений старше 18 лет.