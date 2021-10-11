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В Москве открыли точки бесплатного экспресс-тестирования на COVID-19

Алексей Курильченко
11:50 11.10.2021
В столице начали работу 20 пунктов тестирования, которые расположены в торговых центрах и МФЦ.
В Москве открыли точки бесплатного экспресс-тестирования на COVID-19
© Фото: Павел Бедняков, РИА Новости
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В Москве открылись 20 точек для проведения экспресс-тестирования на заражение коронавирусной инфекцией. Пункты открыты в торговых центрах и МФЦ столицы. Как сообщает оперштаб, результат тестирования можно получить спустя 15 минут. При этом тесты показали эффективность в 85%, а количество ложноположительных результатов составило 2%.

«При выборе точек учитывались несколько параметров - высокая проходимость, удобство для жителей, рассредоточенность по Москве. Сейчас экспресс-тестирование охватывает большинство округов столицы», - сообщается в Telegram оперштаба.

В тексте отмечается, что пункты экспресс-тестировния являются примером «мягких» мер по борьбе с распространением заболевания - они позволят избежать введения жестких ограничений, которые могут отразиться на жизни москвичей и экономике.

По данным оперштаба на 10 октября, число случаев коронавируса в России за сутки выросло на 28 647. За все время пандемии в стране было зарегистрировано 7 775 365 случаев заболевания.

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