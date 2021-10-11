Нуланд прибыла с визитом в Россию для переговоров

Заместитель государственного секретаря США по политическим делам Виктория Нуланд прибыла в Москву. В столице она проведет ряд переговоров с представителями российских властей. Сведения передает ТАСС.

Как сообщалось ранее в Министерстве иностранных дел России, пребывание Нуланд в Москве продлится до 13 октября. В программу визита замгоссекретаря, в частности, входят переговоры с заместителем министра иностранных дел Сергеем Рябковым и встречи с официальными лицами в иных российских ведомствах.

До этого стало известно, что в обмен на согласие на визит Виктории Нуланд в Москву из санкционного списка США исключили часть россиян. С 2019 года ей был запрещен въезд на территорию России, при этом Нуланд находится в черных списках.