Ученые выяснили процент людей, теряющих вкус при COVID-19

Американские ученые назвали процент людей, теряющих вкус при заболевании коронавирусной инфекцией. По оценкам авторов, этот симптом затрагивает около трети пациентов. Соответствующее исследование опубликовано на сервере препринтов medRxiv.org.

С начала пандемии многие пациенты жаловались на частичную или полную потерю вкуса и обоняния. Авторы отмечают, что ранее ученые скептически относились к этому фактору, так как до COVID-19 отсутствие вкуса часто путали с потерей запаха.

«Ученые скептически относились к тому, что сообщения о потере вкуса COVID-19 являются подлинными, отчасти потому, что до COVID-19 потеря вкуса была редкой и ее часто путали с потерей запаха», - говорится в исследовании.

В свою работу ученые включили исследования, связанные только с прямой потерей вкуса, чтобы избежать путаницы с потерей и вкуса, и запаха, возникающей при самооценке пациента.

Согласно результатам исследования, женщины чаще страдают от потери вкуса, чем мужчины, а самый высокий показатель был среди лиц от 36 до 50 лет. Ученые связывают это с высокой сенсорной чувствительностью у женщин.

«Анализ показал, что среди 138 897 пациентов с COVID-19 39,2% сообщили о нарушении вкуса. Как правило, мужчины сообщали о более низкой степени потери вкуса, чем женщины, а самый высокий показатель был в ​​группах среднего возраста», - уточняется в исследовании.

Ранее врач иммунолог Владимир Болибок назвал скрытый симптом COVID-19, отметив, что потеря вкуса и запаха встречается у заболевших все реже. А главный врач ГКБ №40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что больница стремительно наполняется пациентами с COVID-19. Он также отметил, что открытие пунктов экспресс-тестирования на заражение коронавирусом было правильным решением.