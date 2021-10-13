Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Ученые выяснили процент людей, теряющих вкус при COVID-19

Кира Тило
02:52 13.10.2021
Согласно опубликованным данным, этот симптом затрагивает треть пациентов, болеющих коронавирусом.
Ученые выяснили процент людей, теряющих вкус при COVID-19
© Фото: Andrey Arkusha Russian Look Globallookpress
Читайте нас на:

Американские ученые назвали процент людей, теряющих вкус при заболевании коронавирусной инфекцией. По оценкам авторов, этот симптом затрагивает около трети пациентов. Соответствующее исследование опубликовано на сервере препринтов medRxiv.org.

С начала пандемии многие пациенты жаловались на частичную или полную потерю вкуса и обоняния. Авторы отмечают, что ранее ученые скептически относились к этому фактору, так как до COVID-19 отсутствие вкуса часто путали с потерей запаха. 

«Ученые скептически относились к тому, что сообщения о потере вкуса COVID-19 являются подлинными, отчасти потому, что до COVID-19 потеря вкуса была редкой и ее часто путали с потерей запаха», - говорится в исследовании.

В свою работу ученые включили исследования, связанные только с прямой потерей вкуса, чтобы избежать путаницы с потерей и вкуса, и запаха, возникающей при самооценке пациента.

Согласно результатам исследования, женщины чаще страдают от потери вкуса, чем мужчины, а самый высокий показатель был среди лиц от 36 до 50 лет. Ученые связывают это с высокой сенсорной чувствительностью у женщин.

«Анализ показал, что среди 138 897 пациентов с COVID-19 39,2% сообщили о нарушении вкуса. Как правило, мужчины сообщали о более низкой степени потери вкуса, чем женщины, а самый высокий показатель был в ​​группах среднего возраста», - уточняется в исследовании.

Ранее врач иммунолог Владимир Болибок назвал скрытый симптом COVID-19, отметив, что потеря вкуса и запаха встречается у заболевших все реже. А главный врач ГКБ №40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что больница стремительно наполняется пациентами с COVID-19. Он также отметил, что открытие пунктов экспресс-тестирования на заражение коронавирусом было правильным решением.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.