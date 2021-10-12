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Проценко заявил, что «Коммунарка» стремительно наполняется пациентами с COVID-19

Алексей Курильченко
11:46 12.10.2021
Главврач больницы считает, что открытие пунктов экспресс-тестирования на заражение коронавирусом было правильным решением.
Проценко заявил, что «Коммунарка» стремительно наполняется пациентами с COVID-19
© Фото: Aleksander Polyakov, Global Look Press
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Московская больница ГКБ №40 в Коммунарке начала стремительно наполняться пациентами с COVID-19. Большое число из них находится в реанимации. Об этом сообщил главный врач больницы Денис Проценко. Он считает, что увеличение числа больных связано с наступлением осеннего периода.

«Было понятно, что с началом учебного года, окончанием периода отпусков и традиционным осенним подъемом инфекционных заболеваний ситуация с коронавирусом будет обостряться», - написал главврач в своем Telegram-канале.

Проценко считает, что вакцинацию от коронавируса прошло «слишком мало людей». Выходом из ситуации может быть ранняя диагностика заболевания, которая позволит прервать распространение вируса.

Главврач отметил, что правительство Москвы приняло правильное решение, организовав пункты экспресс-тестирования. Проценко также призвал организовать тестирование на COVID-19 в школах - по его мнению, дети часто болеют коронавирусом бессимптомно, но могут заразить родственников.

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