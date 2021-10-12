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В Калининградской области приостанавливают плановую медпомощь из-за вспышки COVID-19

Валентина Пескова
22:32 12.10.2021
Как сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко, количество пациентов на ИВЛ в регионе стало самым крупным с начала пандемии.
В Калининградской области приостанавливают плановую медпомощь из-за вспышки COVID-19
© Фото: MOD Russia via Globallookpress.com
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Власти Калининградской области решили приостановить оказание плановой медицинской помощи гражданам в связи со сложной ситуацией по заболеванию COVID-19 в регионе. По словам министра здравоохранения области Александра Кравченко, в Калининграде задействованы все ресурсы, которые только имеются.

«Мы работаем на пределе. До сегодняшнего дня мы не поднимали вопрос об остановке полноценной плановой медицинской помощи, но, к сожалению, вынуждены прийти к этому шагу», - цитирует Кравченко РИА Новости.

Как отметил министр, на данный момент в стационарах региона находятся 2044 человека, из них 940 нуждаются в кислороде, и еще 80 пациентов находятся на ИВЛ.

«Это исторический максимум, столько людей на ИВЛ у нас не было», - сообщил глава регионального минздрава.

Тревожным симптомом, по словам Кравченко, является то, что 80 госпитализированных с коронавирусом средней и тяжелой степени тяжести являются пациентами до 30 лет. Министр заметил, что «люди, конечно, умирают во всех возрастах», но в регионе уже потеряли 32 человека в возрасте до 40 лет.

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