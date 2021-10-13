В Москве число заболевших COVID-19 школьников за последние две недели увеличилось на 42%

Число заболевших коронавирусом школьников в Москве увеличилось на 42% за последние две недели. Об этом заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Только за последние две недели заболело на 42% больше детей школьного возраста, чем за предыдущие две. При этом за последний месяц было госпитализировано более 280 детей школьного возраста», - сказала она.

При этом решение о карантине для класса в столице будет приниматься после получения ребенком двух положительных экспресс-тестов или же положительного ПЦР-теста.