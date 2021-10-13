Погибший в Большом театре артист планировал отказаться от роли

Евгений Кулеш, трагически погибший на сцене Большого театра из-за падения декорации, до рокового спектакля хотел отказаться от роли. По словам его матери, артисту не нравилась конструкция, которая должна была опуститься на сцену.

«Это произошло неожиданно: декорация спустилась моментально. Невозможно было даже отбежать. Ему не нравилась (декорация. - Прим. ред.). Не нравился этот трон, он хотел отказаться от роли», - рассказала женщина «Звезде».

Трагедия произошла 9 октября на сцене Большого театра во время спектакля-оперы «Садко». В начале постановки начала опускаться декорация и ударила по голове одного из артистов. Сразу после этого спектакль остановили, а зрителей попросили покинуть зал. Предположительно, причиной гибели артиста стала неисправность конструкции.