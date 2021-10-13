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Погибший в Большом театре артист планировал отказаться от роли

Алексей Курильченко
14:06 13.10.2021
Как рассказала мать артиста, декорация опустилась настолько быстро, что он не смог отбежать от тяжелой конструкции.
Погибший в Большом театре артист планировал отказаться от роли
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости
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Евгений Кулеш, трагически погибший на сцене Большого театра из-за падения декорации, до рокового спектакля хотел отказаться от роли. По словам его матери, артисту не нравилась конструкция, которая должна была опуститься на сцену.

«Это произошло неожиданно: декорация спустилась моментально. Невозможно было даже отбежать. Ему не нравилась (декорация. - Прим. ред.). Не нравился этот трон, он хотел отказаться от роли», - рассказала женщина «Звезде».

Трагедия произошла 9 октября на сцене Большого театра во время спектакля-оперы «Садко». В начале постановки начала опускаться декорация и ударила по голове одного из артистов. Сразу после этого спектакль остановили, а зрителей попросили покинуть зал. Предположительно, причиной гибели артиста стала неисправность конструкции.

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